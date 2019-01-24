Чикагская криптовалютная биржа Seed CX запустила спотовую торговлю в паре BTC/USD для институциональных инвесторов.

Представители платформы планируют добавить поддержку регулируемых Комиссией по срочной биржевой торговле США (CFTC) деривативов на базе этих активов. В середине первого квартала 2019 года биржа также намерена добавить поддержку евро и японской иены, сообщает ForkLog .

Биржа не взимает комиссий за ввод/вывод криптовалютных и фиатных средств, а также утверждает, что taker-комиссия — самая низкая в индустрии.

Seed CX предлагает клиентам осуществлять торговые операции посредством FIX-протокола, графического пользовательского интерфейса (GUI) и веб-API. Одновременно с этим, биржа предлагает маржинальные инструменты, а долларовые депозиты пользователей хранятся в американских банках и застрахованы Федеральной корпорацией по страхованию вкладов (FDIC).

При этом Seed CX активно привлекает трейдинговые фирмы и крупных инвесторов, которые якобы отмечают преимущества площадки в вопросах правового соответствия, качества сервиса и торговых механизмов для институционалов.