Криптовалютная биржа OKEx запустила две новые фиатные валюты на внебиржевую платформу – британский фунт и тайский бат. Таким образом, пользователи из Великобритании и Таиланда могут пройти верификацию, чтобы получить возможность обмена своих национальных валют на цифровые валюты.

Как сообщает Ttrcoin , OTC-платформа OKEx предназначена для обмена фиатных валют на биткоин, tether, ethereum и litecoin. Помимо фунта и бата она поддерживает вьетнамский донг и китайский юань.

По словам главы OKEx по операционной деятельности Энди Чеунга, OKEx стремится предоставлять трейдерам гибкий и удобный сервис и хочет поддержать потребности рынков Таиланда и Великобритании, которым принадлежат одни из наиболее стремительно развивающихся криптовалютных сообществ в мире.