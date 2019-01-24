Крупнейшая по объему торгов криптобиржа Binance запустила трейдинговую OTC-платформу, которая позволит осуществлять обмен исключительно между криптовалютами без привлечения фиата, но делать это с большими объемами, чем позволяет основной стакан биржи.

Списание и зачисление средств будет осуществляться напрямую через основные счета пользователей на бирже, сообщает Ttrcoin .

Для получения доступа к OTC-платформе пользователю необходимо иметь верифицированный счет. Минимальный объем сделки составляет 20 биткоинов.

В качестве основных преимуществ заключения сделок на своей OTC-платформе Binance называет возможность быстрого обмена крупного объема криптовалют и предварительного определения цены исполнения, а также приватность, которая обеспечивается заключением сделок вне основной книги заявок.