Криптовалютный банк Майка Новограца Galaxy Digital намерен привлечь как минимум 250 млн долларов в пользу кредитного фонда, деньги из которого пойдут на выдачу долларовых займов криптофирмам.

Как сообщает Ttrcoin , в качестве залогового обеспечения по займам Galaxy Digital готова принять криптовалютные активы и материально-технические средства, в том числе майнинговые устройства.

При этом, как утверждают источники, спрос на займы вырос настолько сильно, что Galaxy решила запустить собственный фонд, который будет включен в подразделение компании, занимающееся управлением активами.

Компания Новограца уже кредитует криптовалютный бизнес на собственные средства. Она также инвестировала в крипто-кредитные стартапы через подразделение Galaxy Digital Ventures.