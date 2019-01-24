Глава ВТБ Андрей Костин подтвердил переговоры о продаже «Ростелекому» доли банка в операторе Tele2.

«Ведем переговоры. Есть заинтересованность [в передаче] 100%», — сообщил ТАСС Костин в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

В Tele2 и «Ростелекоме» отказались комментировать ТАСС эту информацию.

«Ростелекому» принадлежат 45% акций Tele2, остальным пакетом владеет компания Tele2 Russia Holding AB, в которой у ВТБ доля в 50%, Invintel B.V. бизнесмена Алексея Мордашова — 40%, у банка «Россия» — 10%.