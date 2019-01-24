Предложения на изменение правил, которое могло бы позволить запустить в США биткоин-ETF было отозвано и будет подано позднее после дополнительного обсуждения с SEC, сообщил CEO инвестиционной компании VanEck Ян Ван Эйк

«SEC испытывает влияние приостановки работы правительства. Мы обсуждали с SEC вопросы, касающиеся биткоина, хранения, манипулирования рынком, цен, но были вынуждены приостановить этот процесс. Мы решили не пытаться проскользнуть или сделать что-то подобное, а просто отозвать заявление и подать его повторно, когда SEC заработает снова», - цитирует Ttrcoin Яна Ван Эйка.

По словам юриста Джейка Червинского, спонсоры ETF приняли правильное решение, отозвав предложение.

«Приостановка работы правительства стала последним гвоздем в гробу ETF, потому что у SEC нет достаточного числа сотрудников, чтобы рассмотреть или одобрить любое предложение на изменение правил в настоящее время», - пояснил юрист.