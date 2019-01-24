В «пилоте» Системы быстрых платежей (СБП) на текущий момент участвуют 12 крупных российских банков. При этом еще 40 кредитных организаций находятся на этапе переговоров о подключении к СБП. Об этом рассказал журналистам глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев.

«Они имеют все спецификации, нужные документы, всю необходимую информацию», — уточнил он.

Комлев также обратил внимание, что благодаря проведенной подготовительной работе данные банки будут полностью готовы присоединиться к СБП, когда дойдет их очередь сертификации в системе.