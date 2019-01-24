Эскалация геополитической напряженности в мире продолжается, что означает, что тренд на санкции, в том числе в отношении России, будет сохраняться. Об этом сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф по итогам делового завтрака на полях Всемирного экономического форума.

«Что касается санкций, то мы видим пока, что продолжается эскалация геополитическая, поэтому мы будем еще видеть этот тренд. Но очень хочется, конечно, увидеть и его конец», — отметил Греф.

По мнению Грефа, санкции — это явление, характерное для деглобализации.

«И я не думаю, что мы можем видеть позитивные последствия этих санкций. Что изменилось? Внедрение этих санкций, особенно против крупных стран, приводит к тому, что эти проблемы становятся хроническими, и страна, против которой ввели санкции, просто не можем уступить. Это становится не вопросом рационального поведения, а вопросом собственного достоинства», — пояснил банкир.

По его мнению, для решения текущих геополитических конфликтов необходимо «набраться терпения и побольше эмоционального интеллекта». По словам Грефа, проблема подготовки лидеров, их способность говорить на понятном языке сегодня является проблемой номер один.