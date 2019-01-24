Венесуэле нужно решать более глобальные экономические проблемы, поэтому криптовалюта петро сейчас находится под угрозой исчезновения, токен перестанет существовать в ближайший год с вероятностью в 90%, считает глава Waves и гендиректор блокчейн-платформы Vostok Александр Иванов.

«Судьба петро будет достаточно печальна — перестанет функционировать в том виде, в котором она сейчас функционирует, либо вообще исчезнет. Ситуация в Венесуэле не позволит развивать этот проект, чтобы он как-то работал и приносил ощутимую пользу», — цитирует РБК Иванова.

По словам руководителя отдела биржевой аналитики Waves Леонида Матвеева, венесуэльская нефть скоро окажется в руках нового прозападного руководства страны, которое помешает развитию петро.