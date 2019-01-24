30-летний период активной глобализации завершился, констатировал министр экономического развития Максим Орешкин, выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

«Мы подошли к концу достаточно длительного периода — суперцикла в экономической политике. На мой взгляд, он длился лет 30. Это был период активной глобализации. Все мы как экономисты знаем, что он принес существенный позитивный элемент добавленной стоимости к мировой экономике. Но суть в том, что эта добавленная стоимость не была единообразно распределена, даже внутри отдельных государств. Еще менее единообразно она была распределена между государствами», — отметил он.

По словам Орешкина, в мире нарастает тенденция деглобализации и национализма. «Я думаю, что решение будет лежать в индивидуальной плоскости для каждой страны», — добавил министр.