Чикагская биржа опционов (CBOE) отозвала заявку, поданную летом прошлого года в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для изменения правил, которые позволили бы ей запустить биткоин-ETF через инвестиционную компанию VanEck и блокчейн-компанию SolidX.

Как сообщает Anycoin , ряд экспертов полагает, что финрегулятор не имел возможности рассмотреть вопрос из-за приостановки работы правительства США, поэтому мог автоматически принять негативное решение по заявке.

По словам главы VanEck по стратегической работе с цифровыми активами Габор Гурбакс, заявка отозвана временно, а компания «продолжает работу с регуляторами и ключевыми участниками рынка по созданию инфраструктуры, подходящей для биткоин-ETF и цифровых активов в целом».