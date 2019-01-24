Автовазбанк будет переведен на баланс Банка непрофильных активов ориентировочно весной 2019 года. Прошлый плановый срок перевода – конец 2018 года – изменился в связи с юридическими проволочками. Об этом в интервью Банки.ру сообщил предправления «Траста» и глава Банка непрофильных активов Александр Соколов.

«К концу 2018 года мы практически закончили консолидацию активов на балансе. Исключение составляют активы Автовазбанка (340 миллиардов рублей), которые планировали перевести на баланс «Траста» до конца прошлого года. Однако в силу особенностей юридических нюансов присоединения одного банка к другому фактически мы это сделаем в марте — апреле 2019 года», — указал Соколов.

Вместе с Автовазбанком объем активов Банка непрофильных активов достигнет 2 трлн рублей.