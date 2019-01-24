У рубля все еще есть шансы для локального укрепления благодаря сохраняющемуся спросу на рублевые активы, который поддерживается не только аукционами Минфина, но и в целом интересу инвесторов к валютам ЕМ, сообщает руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал» Сергей Козловский.

«Завтра и в понедельник – пик налогового периода и продажа валюты должна возрасти уже сегодня. Впрочем, пока поводов для пробития отметки 65,5 нет, и здесь короткие позиции по паре доллар-рубль лучше фиксировать», - добавляет аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

По словам начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгия Ващенко, сегодня не исключено пробитие вниз отметки 66. Однако, если нефть Brent после публикации данных о запасах не вырастет выше 62 долларов за барр., то укрепление рубля может быть недолгим.

«По-прежнему для пары доллар/рубль жду теста отметки 65,85 рубля. В паре евро/рубль прослеживается уровень 74,95 рубля», - комментирует аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Как прогнозирует старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари Вадим Иосуб, сегодняшняя коррекция нефтяных цен может приостановить укрепление рубля, а валютные рынки будут ждать заявление ЕЦБ по итогам заседания.

«Решения по ставкам ЕЦБ не представляют большой интриги, наверняка они останутся неизменными. Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара США составляет 65,4-66,7 рубля, для европейской валюты — 74,5-76,0 рубля», - поясняет эксперт.