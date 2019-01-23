На развитие дочернего банка японской SBI Holdings — Эс-Би-Ай Банка готовы предоставить Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), а также Российско-японский инвестиционный фонд, стало известно в результате встречи президента России Владимира Путина и руководителя кабинета министров Японии Синдзо Абэ.

Как сообщает Coinlife , SBI Holdings является криптовалютным гигантом в Японии. В июле компания объявила о запуске «первой в мире коммерческой криптобиржи».

В структуре SBI Holdings есть подразделение, которое исследует и инвестирует в майнинг криптовалют. Кроме того, разработаны услуги, которые ориентированы на запуск ICO, а также для нужд различных торговых площадок по купле-продаже криптовалют.