IdTech, PLUS-FORUM, FinCore, iFin, «Дистанционный банкинг», ВБА, FinWin, «Мобильные финансы», «Банк будущего», а еще конференции, вебинары, семинары, бизнес-завтраки — уходящий год был насыщен профессиональными мероприятиями, знаковыми событиями и активной деятельностью консорциума iCAM и его компаний.. Все больше и больше банков уровня ТОП-100 и ТОП-50 стали проявлять повышенный интерес к разработкам iSimpleLab , iDSystems , iQStore и «ИЦП», реализовывать яркие проекты на базе программных продуктов компаний.

Так, iSimpleLab была отмечена много раз в течение 2018 года, как генератор эффективных решений для АО КБ «Хлынов», АКБ «РосЕвроБанк» (АО), ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО «МИнБанк», ООО КБЭР «Банк Казани», АКБ «ФОРА-БАНК» (АО), АО «БКС Банк» (проект «Сфера»), АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО. Примечательно и то, что компания iSimpleLab снова была включена в ТОП-50 рейтинга «Крупнейшие поставщики ИТ для банков 2018» от CNews.

При заключении контрактов все больше кредитных организаций уровня ТОП-50 выбирает команду iSimpleLab. Но и она не останавливается в своем профессиональном развитии. Например, в октябре 2018 года семнадцать специалистов компании приняли участие в тренинге «Agile для построения эффективной команды», освоив современный подход для организации работы и распределения усилий, выполнения проектов в срок. Это стало важным и своевременным шагом, который повысил скорость разработки ПО, сделал iSimpleLab еще более востребованным на рынке.

А в течение года новинок было выпущено достаточное количество. Так, осенью 2018 года появилось портальное решение для физлиц и корпоративных клиентов — с гибкими возможностями в части интеграции с внешними сервисами. Совершенствовался и рос открытый технологичный API платформы iSimpleBank 2.0 , эволюционировала и архитектура, переходя от монолитов к микросервисам. И это четко продемонстрировал проект построения мобильного приложения в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, где система мобильных клиентских сервисов была создана благодаря эффективному использованию открытого технологичного API. Наличие гибких интеграционных интерфейсов iSimpleBank 2.0 позволили ПАО «МИнБанк» осуществить массовую миграцию корпоративных клиентов в новую систему ДБО, а также запустить мобильное приложение для корпоративных клиентов.

Еще одна новинка 2018 года — iSimpleMessageGate, сервер рассылки сообщений по различным каналам: email, Push уведомления, мессенджеры и SMS, который уже высоко оценили в ООО КБЭР «Банк Казани», АКБ «ФОРА-БАНК». Кроме того, мобильное приложение, построенное на платформе iSimpleBank 2.0, вошло в ТОП-3 лучших мобильных банков по версии «Markswebb» в категории Digital Оffice, оставив позади многие крупные федеральные банки и уступив только АО «Тинькофф Банк» и «Рокетбанк». Важно подчеркнуть, что эксперты оценили не только классический банковский функционал, возможности открывать любые продукты онлайн, но и работу чата, через который клиенты ООО КБЭР «Банк Казани» могут консультироваться и дистанционно решать насущные проблемы, работая непосредственно в мобильном приложении. Реализация данного сервиса была бы невозможна без партнера iSimpleLab — компании iQStore. Ведь благодаря им был внедрен новый онлайн-сервис, созданный на базе программного продукта iQChannels .

Отметим, что ООО КБЭР «Банк Казани» в 2018 году не был единственным, кто интегрировал в систему ДБО программный продукт iQChannels, обновленный и усовершенствованный командой iQStore. Клиентская база компании увеличилась на 30%, а флагманский продукт привлек не только представителей банковской сферы. В 2018 году iQChannels выбрали АО КБ «Хлынов», ПАО «СКБ-банк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», АО «АБ «РОССИЯ», АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и еще более десятка кредитных организаций.

Примером продуктивного взаимодействия партнеров по консорциуму iCAM Group стала и совместная работа «Интерактивной цифровой подписи» («ИЦП») и iDSystems для организации в банках сбора биометрических образцов, автоматизированного обмена документами с ЕПГУ для регистрации физических лиц в Единой биометрической системе (ЕБС) с использованием партнерских программно-аппаратных комплексов.

Подчеркнем, что интеграция банков с ЕБС стала главной задачей для iDSystems в 2018 году. На сегодняшний день более половины кредитных организаций, взаимодействующих с биометрической системой, используют разработки компании.

iDSystems внедряет законченное решение, позволяющее любые действия с учётной записью физического лица в ЕСИА (создание, удаление, подтверждение, изменение), формирование биометрических образцов (БО), регистрацию физлиц в ЕБС. Все это обеспечено программными компонентами системы «iDБанк» , имеющей более 40 адаптеров к сервисам многих госведомств. Первопроходцам в ЕБС компания iDSystems уже готова предложить кабинку для сбора БО, типовую или альтернативную схему развертывания программного комплекса, помощь в адаптации к реальной инфраструктуре банка, обеспечив полное соответствие с требованиями к информационной безопасности.

Что касается флагманского продукта iDSystems, то система «iDБанк» безостановочно развивалась в течение года. Сервисы СМЭВ-2 и СМЭВ-3, обмен по прямым каналам с ведомствами — ФССП, и МВД, ФНС, ФТС, ПФР, РУЗДИ ФНП, ЕФРСБ МЭР, ЦБ, ГИС ГМП ФК, ГИС ЖКХ МКС, Росреестр и так далее — это далеко не весь список достижений. Важным этапом стало подписание сертификатов совместимости «iDБанк» и операционной системы Astra Linux, а также операционной системы на основе ядра Linux — РЭД ОС. Кроме того, в самом начале нового года было получено официальное подтверждение от ООО «КРИПТО-ПРО», что программный продукт от компании iDSystems разработан с учётом имеющихся регламентов и корректно взаимодействует с СКЗИ «КриптоПРО HSM».

В итоге, более 30 % банковского рынка в сфере электронного документооборота с госорганами по итогам года остается за компанией iDSystems.

В данный момент все компании консорциума iCAM Group готовятся начать новый IT-год, представить профессиональному сообществу свежие разработки и идеи на ближайшем же крупном отраслевом мероприятии iFIN. А, стало быть, в 2019 году обязательно состоится встреча банкиров с iSimpleLab, iDSystems, iQStore, «ИЦП».

О компаниях:



Инновационный консорциум iCAM Group осуществляет свою деятельность в области банковских и финансовых информационных технологий, создает и продвигает комплексные программно - технические решения и системные операционные сервисы.

По состоянию на январь 2018 года клиентами компаний, входящих в консорциум iCAM Group, являются 25% действующих российских банков, 50 из которых входит в рейтинг TOP 100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ.

Консорциум активно участвует в развитии нескольких компаний:

iSimpleLab - российский разработчик современной системы ДБО для физических и юридических лиц iSimpleBank 2.0;

iDSystems - поставщик решений для автоматизации электронного взаимодействия банков с органами государственной власти iDБанк;

iQStore - разработчик платформы iQChannels, мессенджера для службы клиентской поддержки банка;

Также iCAM Group активно развивает инновационные информационно-технологические сервисы по доставке электронных счетов (е-инвойсов), информации о начислениях и платежах от поставщиков товаров и услуг клиентам кредитных организаций.

Источник: iCAM Group