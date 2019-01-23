Индийский Институт развития и исследований банковских технологий (IDRBT) опубликовал план внедрения блокчейна в банковском секторе.

Как сообщает Anycoin , поскольку нормативная база для применения блокчейна в банках и финансовых организациях отсутствует, IDRBT предложил дорожную карту, включающую в себя широкое сотрудничество между организациями для построения экосистемы блокчейна, способной совместить различные платформы.

В институте считают, что общая инфраструктура и технологии — это гораздо более эффективный подход, который позволит заинтересованным сторонам подключаться к различным блокчейн-сетям.