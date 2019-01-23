Институт IDRBT сотрудничал с правительством, банками и организациями отрасли над созданием блокчейна для запуска различных приложений.
Индийский Институт развития и исследований банковских технологий (IDRBT) опубликовал план внедрения блокчейна в банковском секторе.
Как сообщает Anycoin, поскольку нормативная база для применения блокчейна в банках и финансовых организациях отсутствует, IDRBT предложил дорожную карту, включающую в себя широкое сотрудничество между организациями для построения экосистемы блокчейна, способной совместить различные платформы.
В институте считают, что общая инфраструктура и технологии — это гораздо более эффективный подход, который позволит заинтересованным сторонам подключаться к различным блокчейн-сетям.
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