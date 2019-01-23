Использование национальной шкалы может создать более сильную мотивацию кредитовать крупный бизнес.
Банк России изучает возможность использовать национальные рейтинги для оценки рисков при расчете капитала кредитных организаций. Об этом ТАСС сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев.
«Предложение о переходе на национальные рейтинги не новое, мы его изучаем. У него есть свои плюсы. Мы не считаем, что российские рейтинговые агентства менее надежны, чем международные», — передала слова Поздышева пресс-служба ЦБ.
Вместе с тем такое предложение имеет и ряд минусов, отметил он. Например, международная шкала напрямую не сопоставима с национальной, и не факт, что такой переход позволит банкам сэкономить капитал.
Кроме того, использование национальной шкалы может создать более сильную мотивацию кредитовать крупный бизнес, для которого доступность финансовых услуг и так не является проблемой. При этом малый и средний бизнес, у которого рейтингов нет, будет ущемлен при таком подходе.
«Поэтому наряду с переходом на национальные рейтинги, мы рассматриваем и другой [альтернативный] вариант регулирования кредитного риска, который основывается на формализованных критериях платежеспособности заемщиков, независимо от наличия или отсутствия у них рейтингов. По нашим предварительным оценкам, разрабатываемый Банком России альтернативный подход к оценке кредитного риска может дать лучшую возможность кредитования широкого круга российских предприятий, чем подход, основанный на рейтингах», — добавил Поздышев.
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