​Банк России с 1 августа по 14 декабря 2018 года провел очередную оценку социально значимой платежной системы Mastercard («Мастеркард») на соответствие международному стандарту «Принципы для инфраструктур финансового рынка» (Принципы для ИФР), которая подтвердила результаты предыдущей оценки платежной системы «Мастеркард» о высоком уровне соответствия.

Как говорится в сообщении Центробанка , рейтинги в отношении семи принципов повысились до максимально возможного уровня.​

Стандарт разработан Комитетом по платежам и рыночным инфраструктурам при Банке международных расчетов совместно с Международной организацией комиссий по ценным бумагам и рекомендован Банком России для соблюдения российскими операторами значимых платежных систем.