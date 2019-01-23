Финтех-стартап «Совесть», входящий в группу QIWI, рассматривает в качестве партнеров не только банки, но и телеком-операторов. Об этом обозревателю Банки.ру сообщил руководитель проекта «Совесть» Олег Ряженов-Симс.

По его словам, принцип взаимодействия с телеком-компаниями может быть схож с платформой «Мультибанк», запущенной «Совестью» осенью 2018 года.

«Платформа «Мультибанк» предполагает разделение затрат и доходов между партнерами. И банк-партнер — это очень логичная составляющая в данном случае. С телекоммуникационными компаниями возможен аналогичный тип партнерских отношений, если они будут к этому готовы», — отметил Ряженов-Симс.

Напомним, ранее глава проекта «Совесть» указывал , что к мультибанковской платформе в перспективе могут подключить четыре новых крупных банка.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru