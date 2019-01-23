Финтех-проект группы QIWI «Совесть» рассматривает возможность продажи собственного скоринга на постоянной основе другим банкам. Такими планами поделился с Банки.ру руководитель проекта «Совесть» Олег Ряженов-Симс.

«Мы прорабатываем возможность продажи скоринга другим банкам, — сообщил он. — На базе большого массива данных, который есть в QIWI, мы построили скоринг для оценки платежеспособности клиентов, который можем предложить рынку».

Говоря о большом массиве накопленных данных, Ряженов-Симс подразумевает более 20 млн активных электронных кошельков, 100 млн индивидуальных записей клиентов и другие хранящиеся у группы QIWI данные о ежедневных платежах через терминалы по картам «Совести» и «Рокетбанка».

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru