Еще перед Новым годом ребята своими руками создали сувенирные магниты с символикой программы «Дети верят в чудо», которые Уральский банк реконструкции и развития предложил купить своим сотрудникам.

Желающих поддержать начинания подростков и получить уникальный магнит было так много, что сувениров на всех не хватило. Всего было собрано 26400 рублей.

Ребята вместе с сотрудниками банка смогли выбрать, на что потратить заработанные средства. Дети захотели посетить океанариум, посмотреть новинки кинопроката и отпраздновать Старый новый год с пиццей и газировкой.

Воспитанники центра социальной помощи признались, что зарабатывать деньги им понравилось даже больше, чем тратить, и заметили сложность выбора при ограниченном бюджете.

«Мне понравилось, что я могу сам выбрать, куда потратить деньги. Но было сложно договориться с ребятами, потому что каждый хотел сделать это по-своему. Кто-то предлагал лазертаг, кто-то кино, а кто-то хотел на все деньги накупить бургеров и картошки фри (но эту идею мы сразу отмели, потому что хотелось чего-то более интересного). Когда воспитатели предложили океанариум, мы почти сразу согласились, никто из нас там еще не был», — рассказал один из подростков.