Ситибанк в 2019 году планирует закрыть семь отделений в Москве и одно в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал член правления, руководитель дирекции по работе с частными клиентами Ситибанка Михаил Бернер.



«В 2019 году после ремонта планируется открытие отделения «На Комсомольском проспекте» в Москве. В течение года Ситибанк планирует оптимизировать количество существующих отделений: в первом квартале 2019 года будут закрыты отделения «На Большой Никитской», «На Красной Пресне» в Москве и «Большой проспект» в Санкт-Петербурге; в четвертом квартале в Москве будут закрыты отделения «На Марксистской», «Остоженка», «Авиапарк», «На Ленинском» и «Метрополис»; в конце года будет начат процесс подготовки открытия нового отделения-хаба для всех категорий клиентов», — пояснили в Ситибанке.

С 2014 года финучреждение отмечает последовательное снижение частоты посещений клиентами отделений, уменьшается и объем проводимых ими в отделениях кассовых и сервисных операций.

При этом возрастает объем операций, которые совершаются через цифровые каналы. На данный момент 93% клиентов Ситибанка используют цифровые каналы, 96% всех операций и 99% всех платежей совершают онлайн, 83% вкладов они открывают через мобильный или интернет-банк и 97% объема валютно-обменных операций проводят через удаленные каналы, из них 50% — через мобильный или интернет-банк.