Банк «Русский Стандарт» выпустил первые в России премиальные карты American Express с технологией бесконтактной оплаты ExpressPay, сообщили порталу Банки.ру в пресс-службе кредитной организации. Теперь картами линейки Centurion уровня Platinum и выше можно будет проводить мгновенные платежи в одно касание.

«ExpressPay работает по традиционной схеме бесконтактной оплаты: для совершения операции необходимо прикоснуться картой American Express к POS-терминалу на кассе — и платеж совершен. Если сумма покупки не превышает тысячи рублей, то клиенту не нужно будет вводить ПИН-код своей карты или подписывать чек для подтверждения операции. Процедура совершения покупки в одно касание позволит повысить безопасность использования карты, ведь теперь не придется передавать пластик продавцу или официанту во время оплаты товаров и счетов. Кроме того, в процессе бесконтактного платежа денежные средства не могут списаться дважды: после произведения оплаты POS-терминал на кассе подает характерный сигнал и отключается», — пояснили в пресс-службе.

«Русский Стандарт» — единственный в РФ банк, выпускающий премиальные карты AmEx линейки Centurion.