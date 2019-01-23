Сбербанк собрал и передал в правоохранительные органы базу из 117 тыс. мобильных номеров, с которых совершались кибератаки. Об этом сообщил зампред правления Сбербанк Станислав Кузнецов, выступая в «Русском доме» (фонд «Росконгресс»), организованном в рамках Всемирного экономического форума.

«Сбербанк за прошлый год собрал небольшую базу данных из 117 тысяч телефонов, с которых мошенники атаковали разные системы Сбербанка. Мы, конечно, их передали в правоохранительные органы, количество телефонов увеличивается, а не уменьшается, к сожалению», — сказал Кузнецов.

Он также отметил, что не менее 80% всех, кто был атакован, никуда не обращаются по этому вопросу. «Это существенная проблема для тех, кто хотел бы противодействовать киберпреступности», — сказал Кузнецов.