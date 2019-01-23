Россияне не входят в десятку лучших хакеров мира. Такое мнение высказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Что бы ни говорили на Западе о русских хакерах, наша аналитика показала, что российские хакеры не входят в пятерку лучших, даже в десятку не входят. Большинство атакованных компаний и физлиц из различных стран мира были атакованы не российскими хакерами. Иногда лидируют турки, иногда китайцы, иногда корейцы, украинцы, бразильцы. Но российские киберпреступники не лидируют в этом списке», — сказал он, выступая в Русском доме (фонд «Росконгресс»), организованном в рамках Всемирного экономического форума.

В свою очередь Дмитрий Самарцев, директор компании Bi.Zone («дочка» Сбербанка), специализирующейся на кибербезопасности, комментируя ситуацию с киберпреступностью в России, заявил, что 96% российских киберпреступников нацелены на физических лиц.

«Мы пытались сделать некий анализ структуры нашей киберпреступности, сначала посмотрели на эту ситуацию изнутри, потом — извне. Мы пришли к выводу, что 96% наших киберпреступников — это те люди, которые воруют деньги в основном у физических лиц, используя возможности девайсов. Всего 3% — это те самые хакеры, которые атакуют юрлица, через фишинг и так далее. И небольшое число хакеров — 0,5% занимаются разработкой вирусов, воровством информации», — сказал Самарцев.