Сбербанк и ООО «Грузовая компания «Новотранс» подписали два кредитных соглашения на общую сумму 4 млрд рублей.

Кредит предоставлен на финансирование текущей деятельности и банковские гарантии для возмещения НДС, говорится в сообщении кредитной организации.

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова, увеличение объемов финансирования - очередной этап сотрудничества между компанией и банком.