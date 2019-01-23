Сбербанк прогнозирует к 2022 году рост ущерба от кибератак для мировой экономики в размере 8—10 трлн долларов, для российской — 1,3 трлн рублей, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, выступая в «Русском доме» (фонд «Росконгресс»), организованным в рамках Всемирного экономического форума.

«Каков тренд с точки зрения ущерба от кибератак для мировой и российской экономики? К сожалению, мы прогнозируем тенденцию на последующий рост. К 2022 году мы видим, что если ситуация не поменяется, то эта цифра может достигнуть 8—10 триллионов долларов. В России мы прогнозировали потери в размере 1,3 триллиона рублей», — сказал Кузнецов.

Ранее аналитики службы кибербезопасности Сбербанка прогнозировали, что по итогам 2018 года ущерб экономики РФ от киберугроз может составить более 1,1 трлн рублей, ущерб мировой экономики — около 1,5 трлн долларов.