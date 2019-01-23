Сбербанк открыл «Новой перевозочной компании», входящей в группу Globaltrans, возобновляемую рамочную кредитную линию на 3 года в размере 3 млрд рублей для пополнения оборотных средств.

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова, совершая сделки с «Новой перевозочной компанией», Сбербанк содействует не только стабильному развитию компании, но и росту российской металлургии, а значит, развитию всей российской экономики.

В рамках кредитного соглашения кредитор и заемщик заключают отдельные кредитные сделки путем подписания сторонами подтверждений, которые являются неотъемлемой частью генерального соглашения.