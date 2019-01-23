Сбербанк может разработать собственный банкомат, если производители устройств самообслуживания перестанут отвечать требованиям по защите устройств. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Русского дома (фонд «Росконгресс»), организованного в рамках Всемирного экономического форума.

«Я не исключаю, что при определенных условиях мы можем приступить к разработке собственного устройства самообслуживания <…> Главное условие — поведение традиционных вендоров, которые сегодня присутствуют на рынке. Как только они начнут отставать от трендов, не учитывать требования регулятора по защите купюроприемников, как только они перестанут реагировать на изменяющиеся киберриски, включая атаки BlackBox (технология взлома банкоматов. — Прим. ред.), то мы не будем поддерживать отношения с такими компаниями», — сказал он.

При этом Кузнецов отметил, что в случае необходимости Сбербанку будет «проще и дешевле» создать собственный банкомат, который будет отвечать современным требованиям.

Также Кузнецов сообщил, что Сбербанк уже высказывал подобные претензии одному из крупнейших поставщиков банкоматов в России. Данная компания отреагировала на требования, но, по мнению банка, недостаточно оперативно.

«На сегодня мы являемся одной из крупнейших компаний на рынке РФ по поставке устройств самообслуживания, такое требование с элементами ультиматума высказали. Мы считаем, что производители обязаны выполнять все требования закона, регулятора, внимательно слушать рынок, заказчика и учитывать любые новые риски, которые возникают <…> Они отреагировали на нашу просьбу, но должны были отреагировать быстрее», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Сбербанк и южнокорейская корпорация Hyosung TNS Inc открыли совместный Центр исследований и разработок, где планируют заняться усовершенствованием банкоматов-ресайклеров (с функцией взноса наличных). Банкоматы-ресайклеры выбраны базовой моделью для доработки, они позволяют клиентам работать с большими пачками денежных купюр, упрощают процесс обслуживания и экономят время. В Сбербанке также отметили, что планируют доработать устройства самообслуживания так, чтобы они отвечали требованиям клиентов на годы вперед.