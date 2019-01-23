Россияне с этого года приступают к наращиванию накоплений, фактически возвращаясь к сберегательной модели поведения. В 2019-м они соберут 5,5 трлн рублей — на 22% больше, чем в прошлом году, пишут «Известия» со ссылкой на макропрогноз Института народохозяйственного прогнозирования (ИНП РАН).

В 2020-м граждане сберегут больше на 12,7% — 6,2 трлн рублей, а в 2021 году — на 6,4%, всего 6,6 трлн рублей.

Ситуация в российской экономике действительно складывается так, что копить становится выгоднее, чем тратить, рассказал один из авторов прогноза, замдиректора ИНП РАН Александр Широв.

«С 2016 года граждане совершали крупные покупки, реализуя отложенный спрос, который сформировался в кризис, — отметил Александр Широв. — Сейчас же два фактора сошлись одновременно: люди уже сделали необходимые крупные покупки и в то же время из-за роста НДС и ставок по вкладам ситуация стала больше располагать к накоплениям, нежели к тратам».

Он добавил, что говорить о полном уходе населения к сберегательному поведению можно будет, когда резко начнут расти реальные доходы граждан, но при этом не будет увеличиваться потребление.

Россияне еще как минимум два года будут демонстрировать сберегательную модель поведения, уверен директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Помимо увеличения НДС, на желание граждан больше копить, чем тратить, в ближайшие годы будет влиять отсутствие существенного роста доходов.



В пресс-службе Центробанка изданию сообщили, что говорить о полном возврате россиян к сберегательной модели поведения преждевременно. При этом в регуляторе подчеркнули, что повышение НДС, замедление роста доходов из-за падения цен на нефть, а также снижение темпов роста кредитования затормозят потребление населения.