Вложения иностранных инвесторов в облигации федерального займа уменьшились в декабре на 13,1 млрд рублей. Такие данные приводятся в очередном выпуске комментария Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

«В декабре отток средств иностранных инвесторов из ОФЗ сохранился на уровне ноября. При этом в первой половине месяца наблюдался приток средств в объеме 7,5 млрд рублей, однако из-за падения цен на нефть и курса рубля в конце месяца нерезиденты стали продавать бумаги, и по итогам декабря их вложения сократились на 13,1 млрд рублей (по биржевым данным)», — говорится в материале.

Как поясняется, существенное ослабление рубля произошло на фоне снижения мировых цен на нефть. «В первой половине декабря курс рубля по отношению к доллару США был относительно стабильным, однако в последние две недели года снизился почти на 5%. Это во многом было связано с падением мировых цен на нефть, которые за аналогичный период снизились на 12%. Кроме того, в этот период крупные покупки валюты наблюдались со стороны иностранных инвесторов, которые несколько сократили вложения в ОФЗ, а также могли сокращать длинные рублевые позиции перед новогодними праздниками. Валюты других стран с формирующимся рынком в этот период оставались относительно стабильными», — указано в обзоре.



В целом ситуация в декабре на российском финансовом рынке оставалась относительно устойчивой, несмотря на распродажи на рынках большинства развитых стран, заключают в ЦБ.