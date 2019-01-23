Средний размер ипотечного кредита в IV квартале 2018 года составил 2,34 млн рублей, увеличившись на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



«По данным 4 100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в четвертом квартале 2018 года средний размер ипотечного кредита вырос на 17,5% (или на 348,3 тысячи рублей) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,34 миллиона рублей (в четвертом квартале 2017 года — 1,99 миллиона рублей)», — отмечается в сообщении.

Самое большое значение среднего размера ипотечного кредита (среди 40 регионов-лидеров по объемам ипотечного кредитования в РФ) в IV квартале зафиксировано в Москве (4,61 млн рублей), Московской области (3,48 млн рублей), Санкт-Петербурге (3,04 млн рублей), Республике Саха (Якутия) (2,66 млн рублей) и Приморском крае (2,6 млн рублей).

По данным НБКИ, самый низкий показатель среднего размера ипотечного кредита отмечен в Челябинской (1,54 млн рублей), Кировской (1,6 млн рублей) и Вологодской (1,63 млн рублей) областях, а также в Алтайском крае (1,65 млн рублей) и Кемеровской области (1,66 млн рублей).