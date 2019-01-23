Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях еще немного выросла, составив по итогам второй декады января 7,55% против 7,53% за первую декаду. Такие данные представила в среду пресс-служба ЦБ.

Уровень максимальной ставки сейчас самый высокий почти с начала лета 2017 года (тогда за первую декаду июня этот показатель равнялся 7,59%). Непрерывный, за исключением одного случая стагнации, рост максимальной ставки наблюдается с августа 2018-го.

Минимальное за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года) значение показателя было зафиксировано в первой декаде июня 2018-го — 6,05%.

На пиковой отметке 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года — после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 процентного пункта, до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

Напомним, в середине декабря 2018-го ключевая ставка Банка России была повышена на 0,25 п. п., до 7,75% годовых, что стало вторым повышением ставки в прошлом году (до этого, в середине сентября, Центробанк повысил ставку тоже на 0,25 п. п. впервые с декабря 2014 года).

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк , Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Объектом особого внимания ЦБ являются случаи превышения кредитными организациями максимальной ставки топ-10 банков более чем на 2 п. п. (в период с конца декабря 2014 года по конец ноября 2017-го допускалось превышение на более существенную величину — 3,5 п. п.).



Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в Фонд страхования вкладов (см. значения, установленные в качестве ориентира на январь ).