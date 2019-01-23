Лондонская фондовая биржа LSE Group предоставит собственную технологию сопоставления заявок Millennium Exchange для интеграции в платформу готовящейся к запуску гонконгской биржи криптовалют AAX, которая запустится в первой половине года и станет единственной к настоящему моменту биржей криптовалют, воспользовавшейся этой технологией.

Millennium Exchange позволит AXA создать платформу, обеспечивающую возможность безопасного осуществления сделок с криптовалютами для розничных и институциональных клиентов, а также станет залогом ее масштабируемости и соответствия регуляторным требованиям, сообщает Ttrcoin .

Также в запуске платформы примет участие британская компания из области кибербезопасности Kroll.