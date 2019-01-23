Занимающийся разработкой блокчейн-платформы Nebulas стартап сократил собственный штат с 80 сотрудников до 30. Компания также отказалась от периферийных элементов своей дорожной карты, по крайней мере до восстановления курса ее токена NAS.

По словам пресс-секретаря компании Бэки Лу, одна из причин заключается в продолжительном снижении рынка. Другая причина состоит в отказе от малозначимых проектов. Таким образом, разработчики этих проектов были в очереди первыми, сообщает Ttrcoin .

При этом Лу пояснила, что резервов проекта будет достаточно для обеспечения его операционной деятельности на протяжении ближайших двух лет и дальнейшего продвижения в соответствии с дорожной картой.