Криптовалютный кошелeк Blockchain объявил о добавлении частичной поддержки криптовалюты bitcoin SV, ставшей продуктом спорного хард форка bitcoin cash, состоявшегося 15 ноября.

При этом Blockchain готов предоставить своим пользователям возможность осуществления с BSV части операций, которые доступны для четырех других криптовалют, представленных на его платформе, сообщает Ttrcoin .

«Мы внимательно следили за цепью bitcoin SV и теперь готовы предоставить ограниченную поддержку трансакций в ней. Вы сможете просматривать остаток по счету, обменивать BSV на BTC, BCH, ETH и XLM, а также отправлять его на любой адрес, – пишет компания. – В настоящее время мы не планируем включать полную функциональность для BSV».