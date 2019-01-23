Криптовалютная компания Xapo приняла решение переместить большую часть подразделений из Гонконга в швейцарскую «Криптодолину» Цуг.

В компании убеждены, что в Швейцарии более дружественная правовая инфраструктура в отношении криптовалют. Это, уверены в Xapo, даст возможность компании повысить качество сервисов и лучше соответствовать нормативным требованиям, сообщает ForkLog .

Как заявил президент Xapo Тед Роджерс, Швейцария — лучшее место для создания криптовалютных и блокчейн-компаний.