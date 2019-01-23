Криптовалютные биржи в Пенсильвании «никогда напрямую не работают» с фиатом и осуществляют трансакции через банковские счета, поэтому им не нужна лицензия и они не будут считаться компаниями, предоставляющими услуги денежных переводов, заявил Департамент банкинга и ценных бумаг штата.

Лицензию должны получать компании, которые осуществляют денежные переводы и взимают комиссии за соответствующие услуги. Согласно регулятору, биткоин и другие криптовалюты не являются деньгами, поэтому законы о лицензировании деятельности компаний в сфере денежных переводов на них не распространяются. В соответствии с законом только фиатные валюты могут быть признаны деньгами, сообщает Ttrcoin .

Также требование закона не распространяется на владельцев криптовалютных терминалов. «Как в однонаправленных, так и в двунаправленных системах передача денег третьим лицам не осуществляется. Пользователь терминала просто обменивает фиатную валюту на цифровую или наоборот, поэтому факта осуществления денежного перевода здесь нет», - поясняет ведомство.