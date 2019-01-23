Криптовалютная биржа Huobi планирует выпустить собственный стейблкоин в этом году в рамках своей дорожной карты. По словам коммерческого директора компании Криса Ли, стейблкоин может появиться в первой половине 2019 года.

Также он заявил, что наступивший год будет «огромным для стейблкоинов» и Huobi Group будет частью этого процесса.

Как напоминает ForkLog , в октябре прошлого года Huobi существенно расширила перечень поддерживаемых ее платформой стейблкоинов и запустила решение под названием HUSD, позволяющее пользователям осуществлять обмен между четырьмя из них.