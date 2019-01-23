Сделка должна завершиться до 1 марта.
Крупнейшая южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb объявила о намерении стать публичной компанией в США, заключив сделку по обратному поглощению.
Соответствующее письмо о намерениях подписали публичная компания Blockchain Industries и базирующаяся в Сингапуре BTHMB Holdings, обладающей контрольным пакетом акций Bithumb, сообщает ForkLog.
После завершения сделки объединенная компания получит название Blockchain Exchange Alliance (BXA) и может стать первой публичной криптобиржей в США.
По словам главы Blockchain Industries Патрика Мойнихан, для блокчейн-индустрии эта сделка означает «ликвидность, доступность и расширение».
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