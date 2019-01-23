Глава ВТБ Андрей Костин вновь опроверг появившиеся еще в 2017 году в СМИ утверждения о том, что госбанк мог участвовать в финансировании строительство башни Trump Tower в Москве. Как отметил он во вторник в интервью телеканалу CNN, никаких переговоров на этот счет не велось вопреки словам бизнесмена российского происхождения Феликса Сэтера, сообщившего, по данным американских СМИ, об обратном в электронной переписке с адвокатом президента США Дональда Трампа Майклом Коэном.

«Если он [Сэтер] действительно это говорил, то он лжец и мошенник. Это все, что я могу добавить по этому поводу. Банк ВТБ вообще никогда не слышал про этот проект, никогда», — сказал Костин.



Другой адвокат Трампа Рудольф Джулиани в понедельник под присягой скорректировал свои прежние заявления относительно сроков и обстоятельств обсуждения проекта строительства Trump Tower в Москве.

Костин также заявил, что подобные слухи не нанесли никого урона имиджу банка ВТБ. «Не пострадал [банк], потому что это ложь. И никто никогда не обсуждал с нами этот вопрос всерьез. Наверное, все и так понимают, что это неправда», — сказал он.