Лизинговая компания «КамАЗ» обратилась в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к ООО «РТК Логистика» из Москвы. Предприятие-лизингополучатель отказывается выплатить долг в 67 млн рублей и пени на сумму свыше 3 млн рублей, поясняется в сообщении ЛК «КамАЗ».

Предметом тяжбы сторон являются 70 седельных тягачей КamАZ-5490-S5, приобретенных в лизинг «РТК Логистикой» осенью 2017 года. «КамАЗ-Лизинг» пытается взыскать просрочку по платежам. Часть техники (56 единиц) уже удалось вернуть.



На сегодняшний день лизинговая компания «КамАЗ» ведет работу по изъятию оставшихся 14 единиц, которые компания-лизингополучатель укрывает, не внося при этом лизинговые платежи, указано в сообщении. «Как стало известно, владельцы Алексей Каширин, Ольга Янчевская, участвовавшие в переговорах и заключении сделки, вышли из состава учредителей. Информация об их местонахождении неизвестна. А генеральный директор ООО «РТК Логистика» Сергей Водопьянов, подписавший договор, уволился», — добавляют в лизинговой компании.