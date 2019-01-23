Сбербанк будет обсуждать с Банком России вопрос обязательного подключения к системе быстрых платежей, однако считает это «лишним шагом», поскольку параллельно создается коммерческая система переводов, сообщил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в понедельник сказала, что регулятор считает, что подключение к системе быстрых платежей должно быть обязательным для системно значимых банков, и рассчитывает, что они присоединятся к системе до конца текущего года.

«Будем обсуждать с ЦБ. Я уже много раз говорил, что нам интересно поддержание конкурентных условий, нам никто не подарил эту систему, мы, собственно, изобрели ее и первыми внедрили. Мне не кажется оптимальной такая искусственная квазиконкуренция с помощью регулятора, но мы готовы к любому варианту. Нам кажется, что это просто лишний шаг, все равно параллельно создается коммерческая система», — пояснил он.



Глава Сбербанка отметил, что банк изучит, какие выгоды подключение к системе быстрых платежей принесет банку и его клиентам. «Если они приняли такое решение, то приняли. Мы пока не понимаем, что это за платформа, нам надо исследовать ее. С нами никто не говорил по поводу обязательного подключения, нужно будет смотреть, какие выгоды получим не только мы, но и наши клиенты. Изучим — будет понятно, что делать в дальнейшем», — сказал он.

Ассоциация «Финтех», в которую входят ЦБ РФ и крупнейшие российские банки, в настоящее время работает над внедрением системы быстрых платежей. Она даст россиянам возможность быстро переводить деньги на счет клиента почти любого крупного банка по упрощенной форме, в том числе по номеру телефона или адресу электронной почты. Промышленный запуск системы намечен на январь. При этом Сбербанк пока не планировал присоединяться к системе быстрых платежей, сообщил журналистам первый зампред банка Александр Ведяхин на прошлой неделе.