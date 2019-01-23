Глава Сбербанка Герман Греф не исключил еще одного повышения ключевой ставки ЦБ в 2019 году, при этом до конца года все же ожидается изменение тренда в сторону понижения.

«Надо смотреть, как будет развиваться инфляция. Я бы не исключал, может быть, даже еще одного поднятия ставки [Центральным банком]. Но в принципе в горизонте до конца года пока мы предполагаем перелом этой тенденции вниз», — сказал Греф в эфире телеканала «Россия 24».