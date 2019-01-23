Голландский банк ABN AMRO представил инфраструктуру Wallie для хранения криптовалютных активов и подключил к сервису 500 клиентов в экспериментальном порядке.

ABN AMRO планирует предоставлять услугу по хранению биткоинов в том же интерфейсе, что используется его клиентами для осуществления повседневных банковских операций, сообщает Ttrcoin .

Банк предлагает взять на себя заботы об обеспечении безопасности приватных ключей от криптовалютных кошельков пользователей и предоставляет гарантийное обеспечение для хранящихся на них средств в размере до 6 тыс. евро.