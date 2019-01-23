ВТБ не сталкивается с какими-либо существенными ограничениями на форуме в Давосе. Глава ВТБ Андрей Костин провел встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также руководством Суверенного фонда Катара. Об этом в среду он сообщил на полях Всемирного экономического форума в Давосе телеканалу «Россия-24».

«У нас много встреч, у меня и у всей нашей команды, и мы уже провели ряд этих встреч... Бизнес — как обычно, в этом плане Давос мало чем отличается от всех предыдущих, каких-то существенных ограничений мы не испытываем в этом вопросе. Наоборот, наши коллеги все они достаточно четко говорят: «Мы очень рады видеть тебя в Давосе опять». Поэтому вся эта история только добавила нам популярности», — сказал он, отвечая на вопрос, не осложнило ли повестку ВТБ на форуме первоначальное решение организаторов, которое впоследствии было изменено, не приглашать в Давос представителей РФ, в том числе и самого Костина.

«Я встречался и с президентом Азербайджана [Ильхамом Алиевым] сегодня, обсуждал наши планы на дальнейшее сотрудничество с этой страной. Мы сегодня встречались с руководством... катарского государственного инвестиционного фонда [Qatar Investment Authority], мы встречались с крупнейшими китайскими компаниями: Alibaba, JD.COM и др. Мы ведем такую работу по целому ряду направлений и с индийскими компаниями. Предстоят еще встречи завтра с европейскими компаниями — страховыми, банковскими и так далее», — добавил Костин.