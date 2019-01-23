На сегодняшний день можно выделить пять крупных стратегий работы Банка непрофильных активов с «плохими» ресурсами санируемых банков, рассказал порталу Банки.ру председатель правления банка «Траст» Александр Соколов. Это реструктуризация, обмен части долга на долю в компании, уступка обязательств компании третьим лицам, обмен долга на часть активов или бизнес целиком и банкротство, уточнил он.

Напомним, летом 2018 года был завершен основной этап формирования Банка непрофильных активов (БНА) на базе существующего банка «Траст».

«Мы провели оценку активов, которые образовались в контуре БНА. По каждому разработана стратегия работы, произведен расчет возможного возврата (recovery). Его размер мы согласовываем с Банком России», — обращает внимание Соколов.

Реструктуризация, или конвертация части долга в капитал, «положена» компании при ряде условий.



«Если причиной проблем с бизнесом стали изменившиеся рыночные условия (например, реализовавшийся валютный риск, а не вывод активов или кража денег), при этом собственник признает долг, не уехал из страны и ведет с нами переговоры, бизнес продолжает функционировать, но перегружен долгом, — объясняет Соколов. — В некоторых случаях мы принимаем по таким кейсам решение о продаже долга третьим лицам, если видим существенные трудности или риски с успешной реализацией сценария реструктуризации».

Когда применяется механизм конвертации части долга или всего долга в капитал за счет того, что БНА становится соакционером или акционером, для компании снижается процентная нагрузка за счет снижения размера долга, а у бизнеса закрывается кассовый разрыв в денежном потоке и он начинает стабилизироваться.

«Через какое-то время цель БНА здесь — продать свой пакет обратно первичным акционерам или реализовать в рынок прочим участникам. Этот инструмент мы применяем, если понимаем, что в обозримой перспективе стабилизировать бизнес заемщика без существенного снижения кредитной нагрузки невозможно либо ситуация требует от нас полного акционерного контроля за деятельностью предприятия», — рассказывает Соколов.

Он отмечает, что данная конструкция дает один из самых высоких уровней возврата.

Уступка обязательств компании-должника с определенными дисконтами третьим лицам возможна, если БНА понимает, что его стратегия взыскания принесет меньший возврат, чем готовое рыночное предложение по выкупу у него долга компанией.

«В некоторых случаях бывает выгоднее выкупить долги заемщика у прочих кредиторов с рынка, чтобы консолидировать на себе большинство обязательств, например стать мажоритарным кредитором», — уточняет Соколов.

Еще один вариант работы с активами – отступное. В этом случае БНА забирает имущество заемщика в счет покрытия кредитных обязательств, и если имущества достаточно для покрытия обязательств, то проблема становится полностью урегулированной.

Следующим методом работы с проблемными активами является дефолтная стратегия. В большинстве случаев это запуск процедуры банкротства заемщика, изъятия залогов, предъявления требований ко всем поручителям, гарантам и инициация субсидиарной ответственности к акционерам и контролирующему менеджменту должника.

«Это «военный» сценарий, он максимально жесткий и наименее желательный для банка. Мы переходим к нему, когда все прочие возможности урегулирования долга заемщика исчерпаны либо невозможны, — поясняет глава Банка непрофильных активов. — Считаю важным отметить, что банкротство не значит прекращение деятельности заемщика — часто проводится контролируемая процедура, при которой все бизнес-процессы предприятия сохраняются, бизнес продолжает работать, а в результате реализации процедуры банкротства просто меняется собственник и сворачиваются «раздутые» внутригрупповые долговые операции заемщика».

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru