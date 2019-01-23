Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «РЕСО Кредит» на уровне «ruBBB». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, высокой оценкой достаточности капитала и качества активов, приемлемой ликвидной позицией, а также приемлемым уровнем корпоративного управления и организации бизнес-процессов», — поясняется в релизе агентства.

Там отмечается, что слабая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса банка и крайне слабой диверсификацией бизнеса по сегментам кредитного риска. Банк выполняет функцию казначейства группы компаний «РЕСО», при этом традиционный банковский бизнес практически отсутствует (розничный кредитный портфель формировал только 0,5% валовых активов на 1 декабря 2018 года, корпоративный кредитный портфель отсутствует), что не требует содержания развитой сети подразделений (банк представлен головным офисом в Москве).

Банк характеризуется поддержанием высоких значений нормативов достаточности собственных средств, при этом буфер абсорбции убытков позволяет банку выдержать полное обесценение более чем 95% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов без нарушения нормативов. Рентабельность капитала по РСБУ находится на приемлемом уровне, а по МСФО — на более низком ввиду отрицательной переоценки ценных бумаг ряда российских эмитентов.

Качество активов банка оценивается аналитиками как высокое: на 1 декабря более 85% активов банка представлено вложениями в ценные бумаги ведущих российских эмитентов, обладающих высокими рейтингами кредитоспособности. При этом агентство отмечает повышенный уровень концентрации активов за вычетом резервов на объектах крупного кредитного риска.



Приемлемая ликвидная позиция банка обусловлена высокими значениями нормативов ликвидности и высоким уровнем высоколиквидных активов. Отмечается высокая концентрация привлеченных средств на крупнейших кредиторах (преимущественно аффилированные компании).