Следственный департамент (СД) МВД России возбудил новое уголовное дело в отношении экс-президента у рухнувшего три года назад Внешпромбанка Ларисы Маркус. Ранее она уже была признана судом виновной в хищении более 113 млрд рублей и сейчас отбывает срок в колонии, пишет «Коммерсант».

По данным издания, новое уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении Маркус возбудили следователи СД МВД России, которые ранее уже довели до обвинительного приговора предыдущее расследование в ее отношении.



Как следует из базы Тверского райсуда, туда уже направлено ходатайство следователей МВД о новом аресте экс-президента банка. Поскольку она находится в колонии, это не более чем формальность. Тем не менее к заседанию, которое проведет в пятницу судья Ольга Затомская, Маркус должны доставить в столичный СИЗО в Печатниках.

Напомним, что Маркус и бывший вице-президент Внешпромбанка Екатерина Глушакова обвинялись в особо крупных мошенничестве и растрате средств кредитного учреждения. Как установили следователи, в период с 2009-го по 2015 год женщины вместе с рядом соучастников похитили с помощью различных махинаций более 113 млрд рублей. Среди пострадавших оказались множество известных VIP-личностей, со счетов которых банкиры списывали огромные суммы. Как считали в МВД, привлекали клиентов Лариса Маркус и ее родной брат Георгий Беджамов. После того как в балансе Внешпромбанка была обнаружена огромная «дыра», Беджамов скрылся за границу. Между тем его сестру и Глушакову арестовали. Суд отправил Маркус в колонию на восемь с половиной лет, а ее подельницу — на четыре года. При этом Княжество Монако, где осел Беджамов, отказало российской Генпрокуратуре в его выдаче.

Адвокат Сергей Бельчич, ранее представлявший интересы как Ларисы Маркус, так и Георгия Беджамова, заявил газете, что он перестал защищать экс-президента Внешпромбанка. По его словам, о новом уголовном деле ему ничего не известно, а последнее, что он слышал, — его бывшая подзащитная продолжала отбывать свой срок.

