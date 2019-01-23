Программа для отслеживания курсов криптовалют при запуске скачивает вредоносный файл, который крадет персональные данные пользователей, заявили специалисты Dr.WEB.

На данный момент программа доступна на различных файлообменных сервисах и на GitHub.

Как сообщает РБК , мошенники предлагают скачать программу на русском, английском и польском языках. При этом среди русскоязычных пользователей ее распространяют в группах майнеров в социальной сети «Вконтакте».